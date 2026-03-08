Secciones

Es noticia
8M - Enfermeras al límiteEclipse Hoteles MallorcaCadáver Estadi BalearObras Villas LujoPermanencia RCD Mallorca
instagramlinkedin
Madrid sale a las calles en el 8M contra la violencia machista, la guerra y el retroceso en derechos

Madrid sale a las calles en el 8M contra la violencia machista, la guerra y el retroceso en derechos

Javier Vendrell Camacho

Madrid sale a las calles en el 8M contra la violencia machista, la guerra y el retroceso en derechos

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Miles de mujeres tiñeron de violeta las calles de Madrid este 8M, denunciando la violencia machista y reivindicando derechos, con un mensaje compartido: el feminismo se aprende y se actualiza con cada generación. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

  • violencia machista
  • Madrid
  • feminismo
  • mujeres
  • 8M
  • Día Internacional de la Mujer
  • pi vídeos
Tracking Pixel Contents