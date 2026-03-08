DIRECTO | Manifestación en Madrid por el 8M, Día Internacional de la Mujer
Las mujeres vuelven a llenar este domingo 8 de marzo las calles y plazas de las principales ciudades de toda España con motivo del Día Internacional de las Mujeres para reivindicar la igualdad de género, el fin de la violencia machista y los derechos de las mujeres. Más información
Últimos vídeos
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Arranca en las calles de Madrid la manifestación por el Día Internacional de la Mujer
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO