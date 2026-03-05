Mandarin Oriental Punta Negra lanza una nueva fase online de su proceso de selección en Mallorca

El hotel Mandarin Oriental Punta Negra ultima su apertura en Calvià, prevista para la temporada 2026. Por eso, su equipo ha activado una nueva edición de su proceso de captación "Fans de tu Talento", esta vez online. El 23 de marzo arranca una experiencia digital pensada para acercar la esencia de la marca a candidatos que quieran formar parte del proyecto. Más información