VÍDEO | Béns d’Avall, el restaurante mallorquín donde comieron Michelle Obama y el rey Juan Carlos, pone fin a su etapa actual
Béns d’Avall, el restaurante de Sóller con una estrella Michelin, ha decidido poner fin a su etapa actual. Así lo ha anunciado en sus redes sociales, a través de un comunicado en el que anuncia un nuevo proyecto previsto para 2027. “Cerramos una puerta para abrir otra, pero la pasión continúa”, señala el equipo de un establecimiento que a lo largo de sus más de 50 años de historia ha tenido como comensales a Michelle Obama, la actriz Halle Berry, el rey Juan Carlos, los actores Pierce Brosnan y Michael Douglas o el Nobel de literatura Marios Vargas Llosa, entre muchos otros rostros famosos. Más información