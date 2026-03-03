Secciones

Es noticia
Caos centros de saludConflicto IránAyuda deportistas mallorquinesCierra Béns d'AvallCaída Sistema Atención PrimariaAlquiler Vacacional
instagramlinkedin
VÍDEO | Béns d’Avall, el restaurante mallorquín donde comieron Michelle Obama y el rey Juan Carlos, pone fin a su etapa actual

VÍDEO | Béns d’Avall, el restaurante mallorquín donde comieron Michelle Obama y el rey Juan Carlos, pone fin a su etapa actual

FOTO: MANU MIELNIEZUK | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Béns d’Avall, el restaurante mallorquín donde comieron Michelle Obama y el rey Juan Carlos, pone fin a su etapa actual

FOTO: MANU MIELNIEZUK | VÍDEO: Redacción Digital

RRSS WhatsAppCopiar URL

Béns d’Avall, el restaurante de Sóller con una estrella Michelin, ha decidido poner fin a su etapa actual. Así lo ha anunciado en sus redes sociales, a través de un comunicado en el que anuncia un nuevo proyecto previsto para 2027. “Cerramos una puerta para abrir otra, pero la pasión continúa”, señala el equipo de un establecimiento que a lo largo de sus más de 50 años de historia ha tenido como comensales a Michelle Obama, la actriz Halle Berry, el rey Juan Carlos, los actores Pierce Brosnan y Michael Douglas o el Nobel de literatura Marios Vargas Llosa, entre muchos otros rostros famosos. Más información

TEMAS

  • cierre
  • restaurantes
  • restaurantes en Mallorca
Tracking Pixel Contents