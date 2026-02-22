Javier Vendrell Camacho | PI STUDIO

La comunidad ucraniana se manifiesta en Barcelona por los 4 años de la invasión rusa

Los manifestantes que hoy han recorrido el centro de Barcelona en una movilización con motivo del cuarto aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia han pedido a la comunidad internacional que no silencien la guerra porque "no es un conflicto más en el mundo" porque la población sigue viviendo "en un terror diario".