El primer informe de la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis en el accidente de Adamuz

La Guardia Civil ha entregado al Juzgado de Montoro, en Córdoba, un primer informe sobre el accidente ferroviario de Adamuz que se cobró la vida de 46 personas. En ese documento los investigadores recogen todas las hipótesis, sin descartar ninguna, y pide al juzgado nuevas diligencias para esclarecerlas.