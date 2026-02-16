Atlas News

Comienza la huelga de médicos contra el estatuto marco de la Sanidad

176.000 médicos del sistema público de salud están llamados a paros desde hoy hasta el viernes. Es la cuarta huelga médica en menos de un año. Piden un estatuto propio, que les permita negociar sus condiciones laborales particulares. En segundo lugar: acabar con el llamado "comodín de necesidades de servicio" que permite los traslados arbitrarios de médicos. Y el punto quizá más sensible: acabar con las guardias de 24 horas. Piden que se paguen mejor y que cuenten para la jubilación.