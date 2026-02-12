Atlas News

Los polacos 'se hinchan' a donuts como parte del ‘Jueves Gordo’

El frío implica consumir muchas calorías. En Polonia lo saben bien. Allí tienen el ‘Jueves Gordo’, una festividad en la que tienen la última oportunidad para comer todos los dulces que quieren antes de la Cuaresma. En Varsovia se celebran concursos rápidos de comer donuts. El ganador de uno de estos concursos comió siete donuts en cinco minutos. En la competición tenían donuts frescos de tres sabores: cereza, naranja y rosa. Esta tradición del ‘Jueves Gordo’ atrae tanto a los polacos que se forman colas inmensas para conseguir un capricho dulce antes de pasar al ayuno.