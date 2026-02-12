Atlas News

Crías de panda gigante mandan saludos para el Festival de Primavera chino

El Festival de Primavera es la celebración más importante de China. Por ello, desde el santuario de pandas de Chengdu han decidido usar a sus animales más lindos. 30 crías de panda gigante han mandado saludos a los ciudadanos chinos mediante un vídeo. Para hacerlo, han organizado cuatro puestos de exposición decorados con un rojo vibrante muy característico de China. Con los ornamentos rojos simbolizan la felicidad y la buena suerte, además de utilizar bambú, que simboliza la reunión. La festividad comienza el 17 de febrero y será un evento importante en el año del caballo.