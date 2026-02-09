Lucía Rivera reacciona al romance de su padre, Cayetano, y Tamara Gorro
Tal y como ha trascendido este domingo, Cayetano Rivera podría estar ilusionado de nuevo al lado de Tamara Gorro, con la que llevaría conociéndose desde hace tres meses y con la que recientemente ha hecho una escapada romántica a Dubai. Ahora es la hija de Cayetano, Lucía Rivera, la que se ha pronunciado sobre su relación con Tamara Gorro: "¿Tu te crees que te lo voy a contar a ti? Ya sabéis que no hablo de estos temas, está todo genial y ya está" ha afirmado entre risas cuando la prensa le ha preguntado por la noticia.