Lucía Feijoo Viera

Multa de 200 euros por colocar la baliza V16 pero no encender las luces adecuadas

La Guardia Civil ha lanzado un aviso a los conductores sobre un error cada vez más habitual desde que entró en vigor la baliza V16 el paso 1 de enero. Colocar esta herramienta de emergencia, pero olvidarse de activar las luces de emergencia es una acción que puede poner en riesgo la seguridad vial y provocar accidentes en las carreteras.