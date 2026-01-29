Atlas News

Un niño de 2 años consigue su segundo récord Guinness de billar

Jude Owens, de casi 3 años, ha conseguido dos nuevos récords en Manchester en 2025, convirtiéndose en la persona más joven en lograr un tiro de banco en el billar y en la más joven en lograr un doble bote en el snooker. El padre de Jude, Luke Owens, ha declarado que su hijo se inició en el deporte de mesa con naturalidad a los 2 años. El editor jefe de Guinness World Records, Craig Glenday, ha descrito el logro de Owens como "increíblemente especial".