La explosión de la misión espacial Challenger cumple 40 años

Fue una de las tragedias más impactantes de la NASA. Se cumplen 40 años desde que siete valientes se adentraban con ilusión en el transbordador espacial Challenger. Entre los tripulantes estaba una profesora y la primera civil en viajar al espacio. Llevaba meses preparándose y esperaba que todo el mundo la viese dar clases desde el espacio. Una gélida mañana de 1986 el Challenger despegaba hacia el cosmos, pero tan solo 73 segundos después explotó por un fallo en los anillos de sellado. Una desgracia que el pueblo estadounidense vio con asombro en vivo y en directo desde Cabo Cañaveral. Y de repente, el silencio. La explosión reveló problemas operativos en el programa espacial de Estados Unidos. El entonces presidente, Ronald Reagan, dijo que conocían los riesgos a los que se enfrentaban y lloraban la pérdida de siete héroes. Tras el accidente se prohibieron los satélites comerciales. Así, Estados Unidos aprendió una lección que nadie imaginaba.