Ángel Ayala y Arturo Carmona, los primeros agentes de la Guardia Civil en llegar a los trenes del accidente de Adamuz

Ángel Ayala y Arturo Carmona, los primeros agentes de la Guardia Civil en llegar a los trenes del accidente de Adamuz, relatan cómo vivieron los instantes iniciales tras el choque de los trenes. Durante las labores de auxilio, se encontraron con el maquinista del Iryo, a quien, según explican, advirtieron de que “algo muy grave estaba pasando”. No fue entonces hasta ese momento, cuando el conductor tomó conciencia de que su tren había impactado contra otro convoy. Más información