Secciones

Es noticia
Descarrilamiento CórdobaAurelio Soto, jefe del departamento de Emergencias del GovernPalma suspende Sant SebastiàRCD Mallorca VARCriadero ilegal tortugasCrimen CostitxMateu Oliver, Colegio de Ingenieros de Baleares
instagramlinkedin
Los Reyes agradecen al joven Julio el rescate de las víctimas del tren: "No me paré ni a pensar si estaba cansado"

Los Reyes agradecen al joven Julio el rescate de las víctimas del tren: "No me paré ni a pensar si estaba cansado"

Lucía Feijoo Viera

Los Reyes agradecen al joven Julio el rescate de las víctimas del tren: "No me paré ni a pensar si estaba cansado"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

"No me dio tiempo a pensar si estaba cansado". Julio Rodríguez volvía de pescar con su amigo José cuando se topó de bruces con la tragedia. El joven de 16 años vive en Adamuz (Córdoba) y no dudó ni un instante en lanzarse a rescatar víctimas y a ayudar a los heridos del choque de los trenes Iryo y Alvia el pasado domingo por la tarde. Los Reyes de España, que han visitado la zona cero de la tragedia y han estado con las víctimas, estuvieron un largo rato charlando con este chico que en cada entrevista demuestra su humildad y su naturalidad al contar el papel que jugó en la tragedia. Él deja claro que actuó sin pensárselo dos veces y que hizo lo que cree que cualquiera haría. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents