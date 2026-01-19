Sara Fernández

Desgarrador testimonio de una de las pasajeras heridas en el accidente de tren: "Me giré hacia mi hermana diciéndole adiós y se apagó todo"

Ana, una de las pasajeras heridas que viajaba en el tren Iryo que descarriló en el accidente ferroviario de este domingo, ha explicado cómo se vivió el desastre desde el interior del vagón 7, que quedó medio volcado sobre las vías, provocando muchos heridos. Entre ellos está su propia hermana, que está embarazada y se encuentra grave en el hospital. Ana comenta que apenas tuvo tiempo de despedirse de su hermana con una mirada al ver que su vagón volcaba y que luego se apagaron las luces y empezaron los gritos en el interior. Ana fue rescatada por una ventana y vio a su hermana inconsciente, por lo que pidió ayuda hasta que fue rescatada por los bomberos. Describe la situación vivida como “una película de terror”.