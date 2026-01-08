Secciones

Es noticia
Soterramiento Vía de CinturaGripe en MallorcaPintadas en RaixaConciertos revetla Sant SebastiàSant Antoni ManacorEntrevista Jan Virgili
instagramlinkedin
Los jóvenes: más parejas, menos sexo

Los jóvenes: más parejas, menos sexo

Atlas News

Los jóvenes: más parejas, menos sexo

Atlas News

RRSS WhatsAppCopiar URL

Tienen más parejas sexuales, pero le dan menos importancia al sexo, a diferencia de las generaciones anteriores. El 31,5% de los jóvenes de entre 18 y 24 años piensa que no es necesario mantener relaciones sexuales para llevar una vida satisfactoria. Cada vez son más pequeños los que pueden tener acceso a la tecnología, lo que implica que las redes sociales y la pornografía estén al alcance de cualquiera. Una tendencia que afecta directamente al modo de percibir el sexo, con expectativas irreales y ansiedad a la hora de relacionarse. Tampoco ayuda lo complicado que es emanciparse, una barrera que dificulta el tener relaciones sexuales en el día a día.

TEMAS

Tracking Pixel Contents