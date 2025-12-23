VÍDEO | Un niño volverá a cantar la Sibil·la en la Catedral de Mallorca por primera vez en más de medio siglo: "No me lo esperaba, pero me veía preparado"
"Siempre me ha gustado cantar y, cuando veía la Sibil·la cada 24 de diciembre, pensaba: "'Qué bien canta esta niña', pero nunca veía a un niño y me preguntaba qué pasaba, si es que no tenían a ninguno". Con esta mezcla de curiosidad y determinación, Toni López, de doce años y estudiante del Colegio Aixa-Llaüt, ha explicado este martes el sentimiento que le ha llevado a hacer historia en la Catedral de Mallorca. Por primera vez en más de cincuenta años, la profecía del juicio final no será interpretada por una mujer ni por un canónigo, sino por un niño de la Escolania dels Vermells. Este hito supone la recuperación de una tradición que se interrumpió en La Seu tras el Concilio Vaticano II (1962-1965), devolviendo al templo la pureza de las voces blancas masculinas en su noche más solemne. Más información