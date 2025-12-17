Atlas News

Peligro por los juguetes de IA

Es uno de los controvertidos peluches con Inteligencia artificial que interactuan con los niños a través de un bot. Bajo esa apariencia inofensiva puede crear problemas emocionales entre los más pequeños afirma la psicóloga Silvia Álava. Los menores pueden hacerles todo tipo de preguntas. En España no se pueden vender en jugueterías pero si en páginas webs dice Pablo Busó, Investigador de AIJU. También pueden suponer un problema a la hora de proteger los datos de los más pequeñoos, sostiene el abogado Ramón Arnó. En Estados Unidos han llegado a retirar del mercado un peluche que hablaba de sexo y armas con niños pequeños.