La moneda más cara de España ya tiene nuevo dueño

En la Real Casa de la Moneda de Segovia, el lugar donde nació el centén, pocos imaginan que una de sus huellas más antiguas acaba de romper todos los récords de la numismática. La moneda más cara de España ya tiene nuevo dueño. El centén segoviano, acuñada en el siglo XVII, se ha subastado por más de dos millones de euros.