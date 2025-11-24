Atlas News

La flor de Pascua, la planta más vendida estos días en España

No se pone precisamente encima del árbol, pero sin duda la flor de Pascua es una de las estrellas de la Navidad. Colores navideños que ya visten de rojo los invernaderos. En uno de Lebrija trabajan a pleno rendimiento. Seis meses llevan con ellas y 24 horas diarias de cuidados intensivos. También en esto hay tendencias y colores para todos los gustos. En unos días, en el invernadero no quedará nada y entonces pasarán a ser nuestra responsabilidad. Pero ojo, mejor si te la regalan. Solo así, además de brillo, traerá la suerte al hogar.