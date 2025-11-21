Los príncipes de Gales se reencuentran con el oso Paddington
El príncipe William y la princesa Kate reaparecieron en la Royal Variety Performance de Londres, donde protagonizaron un momento destacado al reencontrarse con Paddington Bear. La pareja real se detuvo para saludar al personaje, comentar su voz cantante y el famoso sándwich de mermelada que llevaba. También conversaron con el compositor del nuevo musical de “Paddington”, Tom Fletcher, además de saludar a artistas como Jessie J, Matt Lucas y Michael Ball. Los príncipes regresaron al evento benéfico, que recauda fondos para la Royal Variety Charity y es tradición desde 1921, tras dos años en los que Kate estuvo centrada en su tratamiento contra el cáncer, del que ahora se encuentra en remisión.
Últimos vídeos
CASO KOLDO
Un sobre a nombre de Antonio
Plazo hasta Acción de Gracias
Zelenski, sobre el plan de Trump: "Ucrania puede verse en el riesgo de perder su dignidad o a un aliado clave"
ACCIDENTE AÉREO