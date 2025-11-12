Lotería de Navidad

Loterías presenta el spot del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025

Imágenes del spot del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que presenta como un cuento de Navidad, donde las cosas improbables suceden, con el lema '¿Quién enmarcaría un décimo premiado hace 30 años?'. En la campaña de este año, los protagonistas, Vero y su pareja, encuentran en el Rastro de Madrid, por casualidad, un décimo de lotería de Navidad enmarcado, lo que llevará a la joven a tratar de averiguar para qué alguien hubiera hecho algo así y qué podría haber ocurrido para no cobrarlo.