B. Ramon

VÍDEO | El Campeonato de España de Cocina y Repostería transforma la UIB en un escaparate del producto local

La Escola d’Hoteleria de les Illes Balears está viviendo toda una explosión de diversidad culinaria con motivo del XI Campeonato de España de Cocina y Repostería. Desde primera hora de la mañana, la UIB se ha transformado en un escaparate del producto local, la innovación gastronómica y la tradición balear, ofreciendo todo tipo de actividades, desde talleres y showcookings a charlas y actuaciones musicales. La guinda llegará a media tarde, con la entrega de premios. Más información