El Rey que no puede volver: dentro de la entrevista más esperada de Juan Carlos I
Con aspecto cansado y ayudado por un bastón tras sus múltiples operaciones de cadera y rodilla, el rey emérito, Juan Carlos I, abre las puertas de su refugio en Abu Dabi al medio francés Le Figaro, y rompe su silencio concediendo una polémica entrevista tras años en el exilio.
