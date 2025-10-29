Sara Fernández

El Rey que no puede volver: dentro de la entrevista más esperada de Juan Carlos I

Con aspecto cansado y ayudado por un bastón tras sus múltiples operaciones de cadera y rodilla, el rey emérito, Juan Carlos I, abre las puertas de su refugio en Abu Dabi al medio francés Le Figaro, y rompe su silencio concediendo una polémica entrevista tras años en el exilio.