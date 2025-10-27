Redacción Digital

VÍDEO | El menú del día más barato de Mallorca se sirve en este restaurante: 6,50 euros todos los miércoles

Hay un restaurante de Mallorca que ha tomado la decisión de ofrecer el “menú del día más barato de la isla” -así lo anuncian- a pesar de no ser rentable para sus cuentas. “No ganamos nada, pero queríamos que al menos un día a la semana la gente pueda comer fuera de su casa por poco dinero y con calidad”, explica Anna Petrillo, la propietaria y cocinera del restaurante Es Foraster, ubicado en el barrio de Son Cotoner en Palma. Más información