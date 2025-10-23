FOTO: N.B / VÍDEO A.F

VÍDEO | Capdepera ilumina el cielo con la inauguración del II IB Ballooning Festival Mallorca

El cielo de Capdepera se ha llenado esta tarde de luz y color con la inauguración del II IB Ballooning Festival Mallorca, que se celebra del 22 al 26 de octubre y que ha comenzado con el espectáculo nocturno “Night glow”. El evento, celebrado en el aparcamiento del Cap Vermell Grand Hotel, ha reunido a numerosos vecinos, visitantes y turistas que han disfrutado de una velada única marcada por la belleza y la precisión técnica de los globos aerostáticos iluminados.