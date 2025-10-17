FOTO: ZOWY VOETEN / VÍDEO: Atlas News

VÍDEO | Jonathan Andic, de testigo a investigado: ¿qué sabemos y qué no de la muerte del fundador de Mango?

La muerte del Isak Andic, fundador de Mango, en un accidente de montaña por un sendero de fácil recorrido cuando iba junto a su hijo mayor, con el que supuestamente mantenía desacuerdos, parece más un argumento de una ficción que de crónica de sucesos debido a sus giros de guion. El último ha sido el cambio de la condición de su hijo, Jonathan Andic, de testigo a investigado por parte del juzgado con el objetivo de examinar el contenido de su teléfono móvil, ya que fue la última persona que vio con vida a su padre y alertó de la caída mortal desde una altura de 100 metros cuando volvían al aparcamiento tras haber realizado una ruta hasta las Coves del Salnitre en Collbató (Barcelona).