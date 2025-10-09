EP

Dani Alves, su llamativa y extraña actitud tras el nacimiento de su primer hijo con Joana Sanz

Después de la noticia de que Joana Sanz y Dani Alves ya se habían convertido en padres de su primer hijo en común, los regalos no han parado, a pesar de que es un momento que la pareja ha querido vivir en la más estricta intimidad. Ahora, mientras la canaria se recupera en su hogar y no quiere separarse ni un segundo de su bebé, el futbolista ha reaparecido ante las cámaras. Dani ha abandonado su domicilio en coche ignorando las preguntas de la prensa y abandonando el lugar pegando un acelerón.