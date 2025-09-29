Sara Fernández

Alerta roja por lluvias: Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia

Un frente cargado de lluvias torrenciales ha descargado con fuerza en el sur de Catalunya y el norte de la Comunitat Valenciana, causando inundaciones y cientos de incidencias en la zona. El temporal ha obligado a activar varios avisos rojos a lo largo del domingo y hasta este lunes por la mañana. Ahora, mientras el frente sigue avanzando, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activados varios avisos de nivel rojo, naranja y amarillo por lluvias torrenciales ante la posibilidad de que se produzcan acumulaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en periodos de apenas 30 minutos y hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas. Las autoridades piden extremar las precauciones a lo largo de esta jornada ya que el riesgo de inundaciones es aún alto.