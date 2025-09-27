PI STUDIO

Ayuso anuncia el envío de más medios madrileños para combatir el incendio de Pico del Lobo, Guadalajara

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este sábado la escasa atención mediática al incendio forestal que desde el pasado domingo devora la zona del Pico del Lobo, en el municipio guadalajareño de Peñalba de la Sierra. A petición del Plan INFOCAM, la Comunidad de Madrid ha ampliado su despliegue en la zona afectada con el envío de dos brigadas helitransportadas y 14 dotaciones terrestres formadas por Bomberos de la Comunidad de Madrid y Brigadas Forestales.