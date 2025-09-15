Pedro Almodóvar, Loles León, Luis García Montero o Adriana Ugarte han sido algunos de la responsables de la cultura que este lunes han leído en la Puerta del Sol (Madrid) los nombres de niños y niñas palestinos fallecidos por la ofensiva israeli en Gaza "para que su recuerdo no se borre" y para reivindicar "que se defienda la vida".

Durante la lectura de los nombres, el público asistente ha repetido la palabra "asesinado" tras los nombres de los menores. Además, han acudido con carteles y pancartas en los que se leía 'Dejad de matar niños y niñas' o 'Alto el fuego'.

El acto, convocado por Artistas con Palestina, en colaboración con más de una decena de ONG como Unicef, UNRWA o Médicos del Mundo, entre otros, se extenderá hasta las 22.00 horas para poder recitar los nombres y apellidos de 18.500 menores gazatíes que han fallecido desde que Israel arrancara la guerra en octubre de 2023.

Pedro Almodóvar se ha sumado al acto al leer una carta de un niño gazatí que "quiere volver a su casa y a la escuela como tantos otros".

"Ojalá tuviera una bicicleta y una casa. No quiero vivir en una tienda de campaña. Quiero que se abran los cruces para que podamos comer pollo, carne, pescado y fruta. No quiero vivir en una tienda de campaña calurosa llena de moscas y ratas. Cuando estaba en el sur, soñaba con volver a Gaza y encontrarla tal y como estaba, pero la encontré destruida. Cuando regresamos, nuestra casa estaba en ruinas y quemada. Toda mi ropa y mis juguetes estaban quemados. Mis seres queridos y mis hermanos fallecieron. Ojalá tuvieran teléfono. Cuando volvimos, quise ir a la escuela, pero la encontré destruida. Muchos profesores fueron asesinados. No hemos tenido clases en casi dos años. Ahora vivo en una tienda de campaña y sueño con ser policía o ingeniero para servir a mi gente y a mis vecinos que tanto quiero. Viva Palestina Libre", ha leído el cineasta.