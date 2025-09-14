Este domingo amanece caótico en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde las colas interminables y retrasos de hasta hora y media marcan la jornada por la huelga indefinida del personal de seguridad. Los trabajadores de los controles de pasajeros, gestionados por la empresa Trablisa y con una plantilla de unos 800 efectivos, iniciaron el paro a jornada completa esta madrugada tras fracasar las negociaciones para mejorar sus condiciones laborales.