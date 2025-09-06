La localidad de Castromil, cuyo casco urbano pertenece la mitad a la provincia de Zamora y la otra mitad a Ourense, se encuentra con la población confinada por el peligro que representa un incendio forestal, declarado de nivel 2 de gravedad potencial, que se ha reactivado este sábado por la mañana y cuya situación se está complicando por el viento.

El fuego, en cuya extinción han trabajado en la provincia de Zamora hasta 14 medios aéreos, provenía de Galicia y se había logrado controlar el viernes, pero este sábado, sobre las once de la mañana, se ha reactivado, según ha informado el operativo de extinción de la Junta de Castilla y León.