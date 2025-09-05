El verano es el momento en que más turistas visitan Mallorca e inevitablemente es muy difícil controlar todo lo que sucede en la isla. La masificación en sitios culturales y de ocio se traslada tras una larga noche de borrachera a espacios emblemáticos de la isla que pagan las consecuencias del descontrol de las personas.

Y es que este pasado sábado, concretamente Palma, volvió a ser escenario de un acto incívico e impropio de los seres humanos. Según cuentan los testigos, dos turistas intentaron subir por las aspas de los míticos molinos que se encuentran subiendo la calle Indústria en Palma. Algunos vecinos de la zona quedaron boquiabiertos ante lo que estaba sucediendo. "Nadie llamó a la policía", aseguran a Diario de Mallorca.