¿Sabías que, según la Ley 12/2023, puedes permanecer en tu vivienda hasta 7 años aunque tu casero no quiera renovar el contrato? Descubre cómo esta ley te protege y qué derechos tienes como inquilino.

En un contexto de creciente tensión en el mercado de alquiler en España, la Ley 12/2023, conocida como la Ley por el Derecho a la Vivienda, ha introducido cambios significativos para proteger los derechos de los inquilinos. Una de las modificaciones más destacadas es la obligación de los propietarios de prorrogar los contratos de alquiler, incluso si no desean renovarlos, siempre que se cumplan ciertas condiciones.