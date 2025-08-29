Aparece ya en el horizonte el principio del fin de las vacaciones. Y hay quien se pone en marcha y quien decide apurar el tiempo que se agota como arena entre los dedos. En las playas del Norte con clima fresco y decididamente agradable en el Sur y Levante. El regreso condiciona el ánimo. Duele el gasto realizado y constata que una cosa es la diversión y otra el reposo. Pero no queda otra que volver. Hoy ríen los que arrancan periodo de asueto y aún más quienes viven libres de esas obligaciones que nos marca el calendario.