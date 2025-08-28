Anne Hathaway y el equipo de producción de la película se encontraban rodando una escena de exteriores en Nueva York. Fue entonces cuando la actriz, metida de lleno en su personaje de Andy Sachs, salía por la puerta de una casa típica de Manhattan, y, de repente, se resbaló y cayó al suelo. Al principio, no estaba claro si estaba actuando o sufriendo un percance real.

Afortunadamente, su caída fue lo suficientemente superficial como para que saliese ilesa, y Anne Hathaway no perdió en ningún momento su sonrisa y se recuperó rápidamente. Una vez que se puso de pie, sacó su naturalidad de actriz y posó de forma graciosa y juguetona con los brazos en el aire, asegurando a todos los que estaban cerca que no estaba herida.