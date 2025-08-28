Desde que se publicó por primera vez, el libro de los récords Guinness no ha parado de crecer, convirtiéndose en todo un fenómeno. Aunque cueste creerlo, hace ya 70 años que a Hugh Beaver, fundador de la conocida empresa cervecera, le surgió la duda de cuál podía ser el ave de caza más rápida de Europa.

Al no encontrar respuesta, decidió contratar a los gemelos McWhirter, directores una agencia de investigación en Londres. Y vaya si lo averiguaron, aunque no se quedaron ahí. Redactaron un libro entero de récords del mundo, que publicaron en 1955, y fue el más vendido esas navidades. El resto, es historia.

Ahora ya no solo es un volumen escrito, sino que se ha transformado en toda una franquicia que incluye, además, series de televisión, museos y ejercicios globales para crear y marcar nuevos récords del mundo.

Estos incluyen todo tipo de características o habilidades imaginables, que pueden desarrollar tanto personas como animales. Algunos de los poseedores de este título han explicado cómo lo consiguieron y cómo, de una forma u otra, les cambió la vida y les motivó para seguir persiguiendo sus metas.