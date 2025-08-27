Una vez más Aitana Ocaña y Plex lo han vuelto a hacer, esta vez la pareja ha recurrido a las redes sociales para presumir de amor y complicidad confirmando así que su relación marcha viento en popa a pesar de la discrección con la que la intentaron llevar en el inicio. Disfrutando de unos días de tranquilidad y desconexión, la pareja ha elegido unas playas paradisíacas para compartir su tiempo juntos antes de poner punto y final a un verano que ha sido frenético a nivel profesional.