La nieta de María Teresa Campos ha podido visualizar todas las críticas y las cosas malas que han dicho de ella en los diferentes programa de Telecinco. "He terminado mi carrera, me habéis convertido en una persona que no soy", ha dicho Alejandra Rubio.

Los días de la hija de Terelu Campos y del resto de presentadores, colaboradores y demás trabajadores de Así es la vida, están contados. Finalmente, uno de los programas más característicos de Mediaset dirá adiós antes del comienzo de la temporada de verano.