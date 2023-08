Todos juntos ante unas llamas que no daban tregua. Cientos de vecinos con manguieras al hombro, cubos en las manos y lágrimas en los ojos. Así de han enfrentado los vecinos de Puerto real, en Cádiz al incendio que arrasa el Parque de Las Candelas. Con una cadena humana que ha logrado incluso que los integrantes de un centro de autismo consiguieran salir. Intentaban desalojarlos en una furgoneta que comenzó a arder. Gracias a los vecinos se han salvado y el fuego no ha llegado al centro. Son 60 hectáreas arrasadas en un incendio que esta estabilizado pero no controlado. El foco ahora está puesto en el fuerte viento de levante y las altas temperaturas que pueden reavivar las llamas. Mientras se investigan las causas, todo apuntan a que ha sido intencionado.