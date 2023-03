José Berral y Antonio Belman son amigos desde la infancia, ambos nacieron en el pueblo sevillano de Herrera y ya superan los 90 años de edad. Su historia no tendría nada de particular si no fuera porque se han reencontrado en la residencia Fontsana Son Armadams, en Palma, tras 75 años sin verse ni saber nada el uno del otro.

