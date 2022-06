Los vecinos de San Martín de Unx todavía no pueden volver a sus casas. El alcalde cuenta que hay naves y material agrícola afectado. Además el incendio, aunque no ha tocado el núcleo del pueblo, sí ha quemado todo el entorno. Mientras los vecinos esperan en Tafalla. Inquietos porque en muchos casos no saben cómo están sus animales. Todo después de horas de tensión en la que los vecinos se han tenido que implicar a fondo.