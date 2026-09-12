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Adrián Fuentes: “Respeto a los que no confían en mí, pero no me va a afectar”

Adrián Fuentes: “Respeto a los que no confían en mí, pero no me va a afectar”

Manu Mielniezuk

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Adrián Fuentes: “Respeto a los que no confían en mí, pero no me va a afectar”

Manu Mielniezuk

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Adrián Fuentes (Madrid, 30 años) está siendo el jugador del Real Mallorca del que más se está hablando en este inicio de temporada. El delantero, en una entrevista para este diario, afirma que las críticas no le van a “afectar”, revela que se le “pasó por la cabeza” que nunca iba a llegar al fútbol profesional y reconoce que podría considerarse “un fracaso” no lograr el ascenso a Primera División este curso. Más información

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