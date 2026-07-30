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VÍDEO | Luis García, entrenador del Real Mallorca: «Voy a exigirles una barbaridad a los jugadores del Mallorca»

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Sebastià Adrover

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VÍDEO | Luis García, entrenador del Real Mallorca: «Voy a exigirles una barbaridad a los jugadores del Mallorca»

Sebastià Adrover

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Luis García (Oviedo, 1981) tiene claro lo que deben hacer para que el Mallorca ascienda a Primera, pero no se cansa a la hora de pedir «respeto» para los rivales de una Segunda que considera «incomprensible e imprevisible». El nuevo entrenador bermellón atiende a este diario en una de las terrazas del Marbella Football Center para pronunciar un discurso prudente acerca del objetivo del club. Sabe de lo que habla después de sus experiencias fallidas en el Espanyol y Las Palmas, por eso, se muere de ganas de triunfar en el banquillo de Son Moix. Más información

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