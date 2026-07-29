Sebastià Adrover

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Luis García mima a sus jugadores en el Marbella Football Center

Luis García insiste en la palabra 'equipo' para construir su nuevo Mallorca. El entrenador asturiano se está mostrando muy cercano a sus jugadores, siempre les saluda uno a uno antes de empezar la sesión, aunque este miércoles se ha mostrado muy cariñoso con Pablo Torre, que está llamado a ser importante en el grupo. El Marbella Football Center ha vivido su última sesión porque este jueves se miden en el campo de La Quinta al Al Ittihad de Rajkovic, a las 10 horas.