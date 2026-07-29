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Luis García mima a sus jugadores en el Marbella Football Center

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Sebastià Adrover

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Luis García mima a sus jugadores en el Marbella Football Center

Sebastià Adrover

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Luis García insiste en la palabra 'equipo' para construir su nuevo Mallorca. El entrenador asturiano se está mostrando muy cercano a sus jugadores, siempre les saluda uno a uno antes de empezar la sesión, aunque este miércoles se ha mostrado muy cariñoso con Pablo Torre, que está llamado a ser importante en el grupo. El Marbella Football Center ha vivido su última sesión porque este jueves se miden en el campo de La Quinta al Al Ittihad de Rajkovic, a las 10 horas.

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