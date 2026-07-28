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VÍDEO | Arnau Puigmal, futbolista del Real Mallorca: «No veo egos en el vestuario del Mallorca»

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Sebastià Adrover

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VÍDEO | Arnau Puigmal, futbolista del Real Mallorca: «No veo egos en el vestuario del Mallorca»

Sebastià Adrover

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Arnau Puigmal (Barcelona, 2001) sabe de lo que habla cuando le preguntan sobre la Segunda División. El polivalente carrilero catalán, todo apunta a que Luis García le usará como lateral derecho, llega al Mallorca con la carta de libertad bajo el brazo después de haberse quedado con el Almería a las puertas del ascenso a Primera en las dos últimas campañas. Formado en el Espanyol y el Manchester United, el internacional en las categorías inferiores de la selección española atiende a este diario en una de las terrazas del Marbella Football Center con un discurso claro en el que pide «no obsesionarse» con subir a la máxima categoría. Más información

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