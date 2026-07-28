Sebastià Adrover

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Luis García apuesta por el balón en sus entrenamientos del Mallorca en Marbella

Luis García está dando mucho protagonismo al balón en los entrenamientos que está realizando el Mallorca en el Marbella Football Center. En esta quinta jornada del 'stage' sigue sin estar sobre el césped Arnau Puigmal por unas molestias en el gemelo, pero no impedirán que llegue al estreno ante el Valladolid del 15 de agosto. Aritz Aduriz, mano derecha de Pablo Ortells en la dirección deportiva, ha asistido a la sesión y se quedará hasta el jueves, día en el que los bermellones regresarán a casa tras el amistoso ante el Al Ittihad de Rajkovic.