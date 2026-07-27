Sebastià Adrover

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Arnau Puigmal, la única ausencia sobre el césped en el cuarto día del Mallorca en Marbella

Cuarto día de concentración de pretemporada del Mallorca en Marbella. Los jugadores de Luis García trabajan en una doble sesión este lunes con la vista fijada para el inicio de Liga ante el Valladolid, el 15 de agosto en Son Moix. Arnau Puigmal, que sigue con molestias, ha sido el único que no ha saltado al césped del Marbella Football Center de los 27 que están en tierras andaluzas.